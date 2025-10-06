Perez over Ajacied: "Nonchalant... Nou, echt niet te geloven"

"Hij is zeer talentvol en een goede speler, maar nonchalant... Nou, echt niet te geloven", aldus Perez in Dit Was Het Weekend. De Deense oud-international vond dat Mokio onvoldoende besef toonde van de moeilijke situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt. "Hij was linksback en we zaten aan die kant."

"Hoog op de voeten, kom dan maar Van Bergen, laat het even zien", vervolgde Perez. "Die ernst en dat besef, over in welke situatie Ajax op dit moment zit en dat ze alle zeilen bij moeten zetten, dat was bij hem... Ik vind hem echt een goede speler en ik vind ook dat hij de toekomst is van Ajax. Maar op linksback..."