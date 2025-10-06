Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Perez over Ajacied: "Nonchalant... Nou, echt niet te geloven"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez had zondagavond stevige kritiek op Jorthy Mokio na diens optreden tegen Sparta Rotterdam. De jonge Belg mocht 87 minuten meedoen als linksback, maar wist de analist bepaald niet te overtuigen.

"Hij is zeer talentvol en een goede speler, maar nonchalant... Nou, echt niet te geloven", aldus Perez in Dit Was Het Weekend. De Deense oud-international vond dat Mokio onvoldoende besef toonde van de moeilijke situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt. "Hij was linksback en we zaten aan die kant."

"Hoog op de voeten, kom dan maar Van Bergen, laat het even zien", vervolgde Perez. "Die ernst en dat besef, over in welke situatie Ajax op dit moment zit en dat ze alle zeilen bij moeten zetten, dat was bij hem... Ik vind hem echt een goede speler en ik vind ook dat hij de toekomst is van Ajax. Maar op linksback..."

