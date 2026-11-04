Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare, maar Kenneth Perez - die in het verleden bij beide clubs onder contract stond - heeft niet echt genoten van de wedstrijd.

"Ik vond de wedstrijd van een erbarmelijk niveau, in alles eigenlijk. In alles wat je topvoetbal wilt noemen", vertelt hij op de website van ESPN. Alleen Julian Brandt en Abdellah Ouazane kunnen rekenen op een compliment. "Zij onttrokken zich enigszins aan de middelmaat", constateert Perez.

De voormalig profvoetballer neemt het overigens op voor Oranje-international Mexx Meerdink. "Ik hoorde allemaal mensen zeggen: 'gigantische kans, megakans'. Dit is toch helemaal geen megakans voor Meerdink? Ten eerste: die bal (een lage voorzet vanaf links, red.) is veel te hard", legt hij uit.

"Omdat Blind hem net even aanraakt, komt hij achter hem. Hij doet het dus nog hartstikke knap om er een hakbal van te maken", vervolgt Perez realistisch. "Als hij vóór hem kwam, voor zijn linker, was het een grote kans. Dit is geen megakans. Ik vond dat hij hem fantastisch verwerkte", benadrukt hij.