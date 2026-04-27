Perez over Ajax-uitblinker: "0,0 garantie in de Premier League"

Mika Godts was afgelopen weekend opnieuw beslissend voor Ajax. De Belgische buitenspeler leidde zijn ploeg met een individuele actie naar een 0-2 overwinning op NAC Breda en riep daarmee bij veel fans herinneringen op aan de iconische solo van Zlatan Ibrahimović in het Ajax-shirt. Godts draait dit seizoen sowieso indrukwekkende cijfers: in de competitie staat hij inmiddels op zestien doelpunten en elf assists.

Volgens Kees Kwakman is het al maanden duidelijk wie het verschil maakt in Amsterdam. "Het moet van hem komen, eigenlijk het hele seizoen al", stelt de analist bij Dit was het Weekend. Vooral in omschakelmomenten is Godts volgens hem bijna niet af te stoppen. "Godts is in de counter levensgevaarlijk. Hij heeft vijf doelpunten vanuit de counter gemaakt. Dat is het meest van alle spelers."

"Hij had een beetje mazzel met de spelers van NAC die hem moesten verdedigen, dat waren drie middenvelders, maar alsnog maakte hij het fantastisch af. Hij heeft ongelofelijke cijfers. Een fantastisch seizoen." Ook Kenneth Perez ziet in Godts een speler die Ajax op de been houdt. "Wanneer hij de bal krijgt, weet je dat er iets gaat gebeuren. Hij heeft die gave."

Perez benadrukt dat Godts een belangrijke reden is waarom Ajax nog altijd ergens om speelt. "Godts is de reden waarom je naar Ajax kijkt en waarom ze nog kans maken." De prestaties van Godts zorgen voor transfergeruchten, maar Perez plaatst daar wel een kanttekening bij. "Bijzondere speler, maar het biedt 0,0 garantie dat hij in de Premier League een rol van betekenis kan spelen."