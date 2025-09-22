AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Perez over voormalig Ajax-talent: "Wat is dit voor malloot?"

Niek
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez en Kees Kwakman keken met verbazing naar het gedrag van voormalig Ajax-talent Wouter Goes tijdens het duel tussen AZ en Feyenoord. Op de beelden was duidelijk te zien hoe Goes Feyenoord-spits Ayase Ueda kneep, sloeg en treiterde.

Het is zeker niet de eerste keer dat Goes negatieve aandacht trekt door dit soort acties. Bij Dit Was Het Weekend was het Kenneth Perez die als eerste zijn mening gaf. "Wat geef je ook hiervoor? Je kunt er ook geen penalty voor geven", zei de analist, doelend op het moment dat Goes Ueda in zijn eigen zestien onder handen nam. "Maar het is zó onnodig, wat hij soms doet. Die gasten denken ook: wat is dit voor malloot?"

"Dan kan je als AZ wel blijven zeggen dat je zo blij bent om hem in je team te hebben, maar op een gegeven moment gaat het zó irriteren dat je ook zeer impopulair wordt bij je collega's. Daarmee bedoel ik dus ook de tegenstanders. Dan is het niet zo leuk meer", vervolgde Perez, waarna Kwakman aanvulde: "Ik snap de scheidsrechters ook niet. Die hebben elke maandag een bijeenkomst, volgens mij. Dit moet inmiddels toch wel... Het is echter elke keer waarschuwen. Niet alleen tegen Goes, maar ook bij andere corners is het alleen maar waarschuwen. Trek nou gewoon een gele kaart."

"Je kunt ook zeggen dat hij het slim doet, want de scheidsrechter voelt zich ook niet geroepen om voor knijpen of een beetje slaan een penalty te geven", zei Perez. "Maar ik weet óók niet of dit wel een penalty is. Maar ik zou Goes adviseren: doe het nou niet. Niemand vindt je leuk, als je het op deze manier doet", besluit hij over de verdediger, die uit Amsterdam komt en in de jeugdopleidingen van ASV Arsenal en Ajax speelde. 

