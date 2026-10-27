Perez pleit voor wijziging bij Ajax: "Zou hem op zes zetten"
Kenneth Perez ziet bij Ajax een andere rol weggelegd voor Daley Blind. De analist zou de ervaren Ajacied niet centraal achterin, maar als controlerende middenvelder opstellen. Dat zou volgens hem ten koste gaan van Sofyan Amrabat.
Blind maakte tegen Sparta Rotterdam zijn rentree na een rugblessure. Volgens Perez kan de routinier Ajax de komende tijd helpen om meer controle en stabiliteit in het spel te krijgen.
"Daley Blind zou wel voor meer stabiliteit kunnen zorgen", begint Perez bij Voetbalpraat op ESPN. "Hij brengt sowieso heel veel voetbal van achteruit. Dat is wel waarom je zo'n speler haalt: ervaring, enzovoort."
Blind moet het niet van zijn fysieke kwaliteiten hebben, maar kan met zijn inzicht en coaching van grote waarde zijn. Perez denkt dat Ajax hem mede om die redenen heeft teruggehaald. "Op basis van kracht en snelheid wordt hij natuurlijk niet gehaald, maar meer op basis dat hij mensen kan neerzetten, coaching. Coaching is een heel groot goed en dat zou bij heel veel clubs kunnen schelen."
Perez zou Blind daarom doorschuiven naar het middenveld. Hoewel Amrabat volgens hem veel arbeid levert, verlangt de Deen op die positie meer rust en voetballend vermogen.
"Ik zou hem eerlijk gezegd op zes zetten", gaat Perez verder. "Amrabat doet het wel leuk. Hij rent in ieder geval hard en is overal op het veld en is druk bezig. Ik hou iets meer van iemand die iets meer rust aan de bal heeft en de bal naar de goede kleur speelt, linies overslaat."
De rol van controlerende middenvelder is volgens Perez cruciaal binnen het moderne voetbal. "De zespositie is de nieuwe nummer tien. Die krijgen je elftal aan het voetballen. Het kan voldoende zijn en heel veel mensen kunnen denken: 'Wow, kijk hem zijn best doen', maar ik wil liever iets anders."
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