2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"

Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez blijft kritisch op Maarten Paes. De analist van ESPN was na het 2-2 gelijkspel tussen Ajax en PSV opnieuw niet overtuigd van het optreden van de doelman, die volgens hem een rol speelde bij de openingstreffer van de Eindhovenaren.

In het programma Dit Was Het Weekend spaart Perez de keeper niet. "Die keeper is niet al te best", stelt hij. Daarbij vergelijkt hij Paes met Lars Unnerstall, die volgens hem juist rust uitstraalt. "Vandaag zag je Unnerstall ook een paar keer: als hij uitkomt, grijpt hij de bal. Niks aan de hand. Maar ja, die keeper staat sowieso elke keer onder hoogspanning."

Volgens Perez is dat een terugkerend probleem bij de Ajax-goalie. "Het lijkt me heel vervelend voor hemzelf, dat je de hele tijd het gevoel hebt dat het te hoog gegrepen is", vervolgt hij. "Het is natuurlijk prachtig dat je out of the blue keeper van Ajax wordt, maar je ziet ook bij meer keepers: dit kun je zó makkelijk voorkomen."

De analist haalt daarbij een voorbeeld uit het verleden aan om zijn punt te onderstrepen. "Ik kom altijd terug op Heurelho Gomes van PSV: daar hoefde je helemaal niks van een duel aan te gaan. Hij pakte de bal op en je kon weer verder voetballen."

Paes werd afgelopen winter naar Amsterdam gehaald als tweede doelman, maar staat inmiddels al geruime tijd onder de lat. Door een zware blessure van Vítězslav Jaroš kreeg hij sneller dan verwacht de kans zich te laten zien bij Ajax.

