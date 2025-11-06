Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez spaart Ajax niet na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. In Voetbalpraat laat de Deense analist zich keihard uit over de situatie in Amsterdam. Volgens hem moet de clubleiding rigoureus ingrijpen om het verval te stoppen, bijvoorbeeld door trainer John Heitinga te ontslaan.

"Ajax is gewoon veel en veel en veel te zwak om dit soort tegenstanders iets van tegenstand te bieden", opent Perez vernietigend. "Het is echt heel treurig. We kunnen er van alles aan ophangen. Dat het heel matig is. Een slechte selectie. Een slechte trainer. Ze kunnen geen vuist maken tegen een niet al te geweldig Galatasaray. Maar ja, je wordt weer met 3-0 weggezet."

Na vier Champions League-duels zonder punten en een doelsaldo van min dertien is Ajax troosteloos hekkensluiter in de poule. Ook in de Eredivisie is het beeld zorgelijk: de achterstand op PSV en Feyenoord bedraagt al acht punten. "Het neemt echt ernstige vormen aan voor de grootste club van Nederland. Het is de club met het meeste geld. Het is echt serieus treurig om naar te kijken", aldus Perez.

De analist vindt dan ook dat Ajax niet langer kan wachten met ingrijpen. "Het spijt me om te zeggen, maar er moet echt iets rigoureus gebeuren. De makkelijkste keuze is de trainer vervangen, maar er moet echt wat gebeuren om uit die neerwaartse spiraal te komen."

Over John Heitinga is Perez helder. "Hij heeft best wel de kans gehad en wil je dan echt zolang wachten tot het echt allemaal kansloos is? Of wil je nog uitzicht hebben op iets?"

De Deen wijst erop dat Ajax met Heitinga terug wilde keren naar aantrekkelijk, aanvallend spel, maar dat die ambitie compleet is mislukt. "De grap is dat je terug wil naar Ajax-voetbal, maar je bent nog nooit zo ver verwijderd geweest van Ajax-voetbal."

