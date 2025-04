Perez schrikt van Ajacied: "Dat zag er niet best uit, hoor"

Brobbey kan dit seizoen maar moeilijk het net vinden en faalt regelmatig in de afwerking. Perez zag de spits van Ajax zondag voor de wedstrijd tegen PSV afwerken tijdens de warming-up en was totaal niet onder de indruk. "Hele makkelijke ballen op twaalf, dertien meter; dat zag er niet best uit, hoor", vertelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Niet zo zeer dat hij miste, maar de manier van trappen is best wel shocking voor een spits."

Perez vraagt zich af hoe Brobbey bij Ajax traint op het afwerken. “Heeft hij geen aanvalstrainer of iemand die hem dat kan leren? Het is toch niet zo heel ingewikkeld", denkt de oud-profvoetballer. "Zijn grootste kracht is zijn kracht, maar verder is het best wel pover. Ik gun die jongen echt dat hij een modus gaat vinden hoe hij gaat afwerken, waarbij hij niet valt.”