Perez snapt helemaal niks van NAC-actie: "Ik zou zo gek worden"

Kenneth Perez keek maandagavond met ongeloof terug op het moment waarop Roy Kortsmit NAC in de problemen bracht tegen Ajax (3-1). In het ESPN-programma Voetbalpraat sprak de analist duidelijke taal over het veelbesproken penaltymoment.

"Kijk, stel je nou voor: jij wordt opgesteld, want jij hebt een goede lange bal. Dat is benoemd en benoemd en benoemd," begon Perez. "Dan krijgt hij deze bal en gaat hij hem niet lang trappen. Wat mankeert er dan aan je?"

Perez verplaatste zich in NAC-trainer Carl Hoefkens, die bewust had gekozen voor Kortsmit. "Ik zou zo gek worden," vervolgde hij. "Want je zit geweldig in de wedstrijd. Zoveel kans heeft NAC ook niet om daar te winnen. Ze staan 0-1 voor, niks aan de hand. Ajax kwam er niet doorheen. En dan doet je keeper dit."

Door de fout van Kortsmit kreeg Ajax een strafschop, waarna de Amsterdammers het duel definitief naar zich toe trokken.