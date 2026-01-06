Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

HNM De Podcast
Kenneth Perez snapt weinig van het feit dat Jordi Cruijff in februari pas aan de slag gaat bij Ajax. Het statement is, is dat het papierwerk niet op tijd rond was. Ajax was echter in december al rond met Cruijff.

"Ik vind het wel raar", begint Perez bij ESPN. "Kroes vertrekt over een maand, maar moet nu nog wel belangrijke beslissingen nemen in deze transferperiode. Je neemt zo’n functie toch aan omdat je denkt dat je het beter kan doen? Ik vind dit een hele defensieve gedachte", Perez

Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou is het daar niet mee eens. "Ik vind het niet zo gek. Kroes is al maanden bezig met zijn huidige werkzaamheden. Cruijff krijgt nu de tijd om rustig op te starten. Dan kan hij goed voorbereid zijn eerste transferperiode ingaan en staat hij niet meteen onder druk als eventuele aanwinsten niet direct renderen."

Perez is het daar dan weer niet mee eens. "Het zou juist beter zijn als hij nu al begint, zodat hij direct beslissingen kan nemen. Je zit met een trainerskwestie: niemand weet zeker of Fred Grim het seizoen afmaakt. Ik mag toch hopen dat Cruijff Ajax goed heeft gevolgd en niet drie maanden nodig heeft om erin te komen."

