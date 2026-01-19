Perez spreekt klare taal over Eredivisie: "Bijzonder droevig"

Kenneth Perez is totaal niet te spreken over het niveau in de Eredivisie dit seizoen. De analist vindt alleen koploper PSV een goede indruk maken.

Na negentien wedstrijden staan de Eindhovenaren al zestien punten los. "PSV is de enige die een goed niveau haalt, verder is het niveau in de Eredivisie bijzonder droevig", oordeelt Perez in Dit Was Het Weekend op ESPN. "Bij de subtop én bij de zogenaamde topclubs. Het is bijzonder droevig. Je wordt er niet vrolijk van."

Perez vermaakt zich niet en stoort zich aan de wisselvalligheid van veel ploegen. "Je zit te kijken en denkt: wanneer komt er een normaal weekend? Wanneer wordt er normaal gevoetbald? Wanneer wordt er een enigszins normaal niveau gehaald?", vervolgt hij. "Het is allemaal leuk en aardig, veel goals en grappige dingen, maar het voetbalniveau, buiten PSV, is bijzonder droevig."