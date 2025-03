Ajax op weg naar titel: "Bizar, dit heeft niets met Ajax te maken"

"Dat is toch wel even lekker voor ze. Straks gaan ze kijken: we staan acht punten voor, we worden lachend kampioen!", stelt Perez bij Dit was het Weekend. "Het is een bizar kampioenschap. Dit Ajax heeft niets met het normale Ajax te maken. Dit is één special edition die straks wordt uitgebracht. Volgend jaar ga je het weer op een andere manier proberen."

Perez ziet dat trainer Francesco Farioli niet de traditionele Ajax-speelwijze hanteert. Maar het levert wel resultaten op. "Het is knap dat hij alles en iedereen op deze manier heeft kunnen laten denken. En ik denk dat de spelers beter worden getraind om de stap naar het buitenland te maken. Dat je met een iets andere mindset gaat. Dat je weet: dit kan dus ook. Dit neem ik mee in mijn rugzak naar het buitenland", aldus Kenneth Perez.