Perez stoort zich aan Ajacied: "Vind ik persoonlijk best bijzonder"

"Dit is toch ideaal voor Weghorst? Hij mag twee keer juichen!" knipoogt Kenneth Perez aan tafel bij Dit Was Het Weekend. "Ik vind het persoonlijk best bijzonder dat je een tweede keer zo uit je dak kan gaan. Met die achterlijke kruizen… Als je een doelpunt maakt, komt er iets vrij en reageren de meeste mensen een beetje gek."

"Maar het is bijna knap als je deze blijdschap weer kan oproepen als een goal uitgesteld wordt", oordeelt de analist. Kees Kwakman zag dat anders. "Laat gaan. Dit weten we toch van Weghorst? Hij is hartstikke blij, want hij leeft van goals", reageerde de oud-voetballer nuchter. Weghorst staat inmiddels op drie competitiedoelpunten dit seizoen en heeft als duidelijke doelstelling uitgesproken de grens van 25 te halen.