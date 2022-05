Geschreven door Idse Geurts 03 mei 2022 om 10:05

Erik ten Hag gooide afgelopen weekend zijn spelsysteem volledig om. Normaal gesproken speelt Ten Hag met een 4-4-3-systeem, maar tegen PEC verscheen Ajax in een 4-4-2-formatie op het veld. Vanwege het mindere spel van de laatste weken, en de blessure van Antony, leek Ten Hag een keer wat anders te willen proberen. Hoewel het systeem het gewenste resultaat gaf, tegen PEC werd met 3-0 gewonnen, denkt ESPN-analist Kenneth Perez niet dat Ten Hag met deze opstelling blijft spelen.

In het programma Voetbalpraat stelt Perez dat het nieuwe systeem waarschijnlijk ‘eenmalig’ was. “Ik denk dat de trainer van Ajax op zoek was naar net iets anders. Verandering van spijs doet eten. Hij heeft zich niet aangepast aan PEC Zwolle, maar hij zorgde ervoor dat zijn spelers iets meer vrijheid hadden. Met twee spitsen kun je iets meer uitwijken en iets meer naar het middenveld trekken”, laat Perez weten.

Toch stelt de analist dat Ten Hag in de resterende wedstrijden beter niet met deze nieuwe formatie moet spelen. “Je hebt het 31 keer op de andere manier gedaan en je staat bovenaan. Ik zou het niet doen en ik denk ook niet dat hij dat gaat doen. Het is niet zo dat je naar een systeem gaat en het als een tierelier werkt. Je moet kijken naar de spelers die je straks tot je beschikking hebt”, besluit Perez.

Mede analist Sjoerd Mossou is het echter niet eens met Perez. Mossou denkt dat Ajax ook resultaten kan behalen met dit nieuwe systeem. “Waarom zou hij het tegen AZ niet op deze manier doen? Het was in de tweede helft beter dan in de weken ervoor”, stelt de analist.