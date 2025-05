Perez tipt Ajax voor opvolging van Farioli: "Hij is nu vrij"

Francesco Farioli vertekt na één seizoen bij Ajax. Kenneth Perez ziet in Erik ten Hag de perfecte opvolger. In het ESPN-programma Dit Was Het Weekend laat de analist weten dat de oud-trainer van de Amsterdammers wat hem betreft de logische keuze is. Ook Paul Simonis komt ter sprake, maar zowel Perez als Marciano Vink hoopt dat de succesvolle trainer van Go Ahead Eagles nog een jaar in Deventer blijft.

Ajax bevestigde maandagochtend dat Farioli zijn contract heeft ingeleverd. Perez ziet in Ten Hag de ideale opvolger van de Italiaan. "Bij Ajax is er een optie die vrij is op dit moment. Hij heeft wel laten zien wat hij kan doen met Ajax. Soms moet je gewoon een resultaat binnenhalen. Hij is nu vrij, maar hij wil nu FC Twente trainen blijkbaar."

Vink zet zijn vraagtekens bij de mogelijke aanstelling van Ten Hag. "Moet je een trainer die een verleden heeft gehad terughalen? Want dat is vaak niet succesvol gebleken", vraagt de analist zich hardop af. Vink is wel onder de indruk van Simonis, al hoopt hij dat hij nog een jaar in Deventer blijft. "Ik zou hem nog één seizoen op dit niveau nog attractiever willen zien."