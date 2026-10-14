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Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

Niek

Ajax speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk tegen NEC en Tolu Arokodare nam de enige treffer van de club uit Amsterdam voor zijn rekening. Kenneth Perez is onder de indruk van de boomlange centrumspits. Toch ziet hij wel een duidelijk verbeterpunt voor de overige aanvallend ingestelde spelers. 

"Als je zo'n targetspeler hebt... weet je hoe lekker dat moet zijn om 'onder' hem te spelen? Je hoeft niks te doen, behalve diep te lopen als die bal naar hem gaat", legt hij uit bij ESPN. "Je kan zoveel gratis kansen krijgen, want 9 van de 10 keer wint hij zijn duels en kan hij hem doorgeven of doorkoppen. Klaassen heeft dat wel, maar hij speelde dan niet. Maar Gloukh komt alleen maar in de bal, Tsygankov ook", constateert Perez.

"Die Adingra ging ook geen één keer diep als rechtsbuiten", vervolgt hij kritisch. "Wat hebben ze met al dat geld gedaan? Ze hebben vorig jaar minimaal elf, twaalf miljoen betaald voor Gloukh. Hoe kom je erbij dat het een goed idee is om hem voor zo veel geld te halen en Leonardo voor twintig miljoen? Hoe verzin je dat? Die Tolu is gehuurd, maar dat soort spelers zou ik veel meer halen. Dan heb je kans dat de Premier League ze nog wil hebben", aldus Perez.

"En Ouazane (een talent uit de jeugdopleiding van Ajax, red.) is wel een verademing als hij erin komt", benadrukt hij. "Als Ouazane de bal krijgt, heb je wel iets van: nu gaat er iets gebeuren. Hij speelt als linksbuiten en dat is misschien niet zijn favoriete positie... Maar met Gloukh is het allemaal grappig om te zien en het ziet er leuk uit, maar zijn schoten zijn kinderschoten. Er komt niets uit", besluit Perez. 

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