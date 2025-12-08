Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Perez trekt conclusie: "Dat kan Ajax niet met deze kwaliteiten"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi blijven kritisch op het spel van Ajax, al zien ze wél dat er meer structuur in het elftal begint te komen. De Amsterdammers wonnen met 1-3 bij Fortuna Sittard, maar overtuigend was het volgens de analisten allerminst.

Perez trapte af met een duidelijke analyse in Dit Was Het Weekend: "Ze waren niet zo heel goed." Toch vond hij dat Ajax vooral behoefte had aan een manier om wedstrijden te winnen. Daarin slaagde de ploeg van Fred Grim, al plaatst hij een kanttekening: "Ze kunnen met deze kwaliteiten geen Ajax-voetbal spelen."

Een opvallend moment kwam van Owen Wijndal, die met een knal de 1-3 maakte. In de studio zorgde het voor een lach. Perez zei over de linksback: "Ik denk niet dat Wijndal het WK uit zijn hoofd heeft gezet. Dit is goud toch."

El Ahmadi sloot zich aan bij de positieve woorden richting Wijndal. "Ik zat ook naar lichtpuntjes te zoeken en ik vond dat Wijndal dat wel was", aldus de oud-international. Hij prees vooral de dynamiek die de verdediger bracht: "Wijndal maakte met zijn loopjes het verschil in de wedstrijd. Het is mooi voor zo’n jongen dat hij na vier jaar weer zijn doelpunt maakt. Ajax is misschien beter als de tegenstander de bal heeft."

