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Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez in de Adelaarshorst
Kenneth Perez in de Adelaarshorst Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez heeft zijn twijfels bij de komst van Sofyan Amrabat bij Ajax. De Marokkaans international werd vorige week gepresenteerd in Amsterdam. 

Met Amrabat heeft Ajax eindelijk de gewenste controlerende middenvelder binnen, al is Perez kritisch. "Op het WK speelde hij als een oude voetballer", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "Dat was ook die hele defensieve speelstijl."

Perez weet niet of dat bij Ajax past. "Dat was gewoon afbreken en niet vaardig met de bal zijn. Op de 6-positie bij Ajax krijg je normaal gesproken vrij vaak de bal. Het is ook wel handig als je iets doet met de bal. En ik weet niet of hij dat goed genoeg kan."

"Hij kan natuurlijk uitstekend spelen in de discipline", vervolgt Perez. "Maar dat is natuurlijk niet waar Ajax voor wil staan. Die willen natuurlijk weer terug naar hoe het was."

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