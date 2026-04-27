Perez twijfelt over toekomst Ajacied: "Dat biedt 0,0 garantie"
Mika Godts soleerde Ajax afgelopen weekend naar de 0-2 zege tegen laagvlieger NAC Breda en deed menig voetballiefhebber terugdenken aan de beroemde solo van Zlatan Ibrahimović in het Ajax-shirt. De Belgische vleugelaanvaller beleeft bovendien een sterk seizoen met zestien doelpunten en elf assists in competitieverband.
"Het moet van hem komen, eigenlijk het hele seizoen al", concludeert Kees Kwakman. "Godts is in de counter levensgevaarlijk. Hij heeft vijf doelpunt vanuit de counter gemaakt. Dat is het meest van alle spelers. Hij had een beetje mazzel met de spelers van NAC die hem moesten verdedigen, dat waren drie middenvelders, maar alsnog maakte hij het fantastisch af. Hij heeft ongelofelijke cijfers. Een fantastisch seizoen."
Ook Kenneth Perez is onder de indruk van de ‘bijzondere’ Godts. "Wanneer hij de bal krijgt, weet je dat er iets gaat gebeuren. Hij heeft die gave. Godts is de reden waarom je naar Ajax kijkt en waarom ze nog kans maken", doelt de analist op een direct Europees ticket en mogelijk zelfs nog de tweede plek in de Eredivisie.
De indrukwekkende cijfers en zijn sterke spel zorgen vanzelfsprekend ook voor speculaties over een mogelijke transfer. Perez is daar echter voorzichtig over. "Bijzondere speler, maar het biedt 0,0 garantie dat hij in de Premier League een rol van betekenis kan spelen", stelt hij duidelijk.
