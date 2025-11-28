Ajax Video's
Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"
Kenneth Perez vindt het enthousiasme over Rayane Bounida opvallend. Het talent van Ajax begon afgelopen dinsdag tegen Benfica in de basis.
Ajax draait geen goed seizoen en krijgt zondagavond bezoek van FC Groningen. "Alle ballen op Bounida, dat is volgens iedereen de nieuwe held", reageert Perez cynisch in Voetbalpraat van ESPN. "Het gaat zó snel, dat is bijna ziekelijk."
Perez gaat niet mee in het snelle enthousiasme over het jeugdproduct. "Ik zag in die wedstrijd ook niet normaal gevaarlijke dingen qua balverlies", aldus de voormalig profvoetballer. "Een kinderhand is heel snel gevuld. Mensen vonden het grappig dat hij een paar keer naar binnen ging en schoot. Dat er ten minste iemand met een glimlach voetbalde.
