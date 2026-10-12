Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"

Kenneth Perez heeft tijdens Voetbalpraat op ESPN mogelijk iets te vroeg informatie gedeeld over voormalig Ajax-speler Nigel de Jong. De Deense analist begon over een contractverlenging van de directeur topvoetbal bij de KNVB, waarna presentator Vincent Schildkamp hem direct corrigeerde.

De Jong is verantwoordelijk voor het topvoetbal bij de Nederlandse voetbalbond. Ook was hij betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Clarence Seedorf, die onlangs trainer werd van Corinthians, hielp daarbij en heeft daarnaast een zetel in de raad van commissarissen van de KNVB.

Die combinatie van functies kwam ter sprake in Voetbalpraat, omdat de bond onderzoekt of Seedorf beide rollen kan blijven vervullen. Martijn Krabbendam ziet daar een probleem in. "Het kan niet. Je bent een trainer van een speler die kans maakt op het Nederlands elftal. Hij moet al dat beleid controleren."