Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"

Joram
Nigel de Jong
Nigel de Jong Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez heeft tijdens Voetbalpraat op ESPN mogelijk iets te vroeg informatie gedeeld over voormalig Ajax-speler Nigel de Jong. De Deense analist begon over een contractverlenging van de directeur topvoetbal bij de KNVB, waarna presentator Vincent Schildkamp hem direct corrigeerde.

De Jong is verantwoordelijk voor het topvoetbal bij de Nederlandse voetbalbond. Ook was hij betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Clarence Seedorf, die onlangs trainer werd van Corinthians, hielp daarbij en heeft daarnaast een zetel in de raad van commissarissen van de KNVB.

Die combinatie van functies kwam ter sprake in Voetbalpraat, omdat de bond onderzoekt of Seedorf beide rollen kan blijven vervullen. Martijn Krabbendam ziet daar een probleem in. "Het kan niet. Je bent een trainer van een speler die kans maakt op het Nederlands elftal. Hij moet al dat beleid controleren."

Perez vraagt zich af waarom dat niet zou kunnen. Schildkamp noemt vervolgens de contractverlenging van De Jong als voorbeeld. "De contractverlenging van Nigel de Jong ligt bijvoorbeeld op tafel. Wanneer loopt zijn contract af?", vraagt Perez. "Dat weet ik niet uit mijn hoofd", antwoordt presentator Vincent Schildkamp.

Vervolgens doet Perez een opvallende uitspraak. "Volgens mij heeft hij zijn contract net verlengd voor ik weet niet hoeveel jaar." Schildkamp reageert meteen: "Volgens mij mocht het nog niet naar buiten komen." Daarna bevestigt hij: "Maar dat is wel de bedoeling inderdaad", aldus Schildkamp.

Gerelateerd:
Arnold Bruggink

Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Nigel de Jong
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"

Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"

Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"

Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

Schreuder strafte NEC'er voor Ajax: "Om zijn houding en gedrag"

Seedorf (50) begint aan avontuur in Brazilië: "Ik ga alles geven"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws