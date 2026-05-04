2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

Joram
bron: Dit Was Het Weekend
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez heeft na de 2-2 tussen Ajax en PSV stevige kritiek geuit op de fysieke conditie van de Amsterdamse selectie. In het ESPN-programma Dit Was Het Weekend viel hem vooral op dat Ajax na rust zichtbaar terugzakte, terwijl PSV al zeker is van het kampioenschap en bovendien niet met de sterkst mogelijke opstelling speelde.

Volgens Perez was er één speler die wél overeind bleef: Anton Gaaei. De analist was lovend over de Deen en noemde hem zelfs een type speler dat perfect in Duitsland zou passen. "Gaaei is een ideale Bundesliga-speler. Op basis van zijn statistieken staat hij er erg goed op. Waar die andere jongens het niet kunnen volhouden, kan hij dat wel." 

"Hij heeft zich fysiek zo goed ontwikkeld, dat is een pluim voor hem." Toch vond Perez het vooral opvallend dat Gaaei zo’n groot verschil maakte ten opzichte van zijn ploeggenoten, terwijl ze dagelijks samen trainen. "Maar hij traint doordeweeks toch met zijn medespelers? Want als ik die andere spelers zie… Gaaei heeft inhoud, die anderen zijn niet vooruit te branden."

Ajax leek lange tijd nog controle te houden bij een 1-1 stand, maar na de pauze zag Perez het elftal letterlijk leeglopen. "Het stond 1-1, prima van Ajax. Maar fysiek kunnen ze het de tweede helft gewoon niet aan." Hij wees daarbij naar meerdere spelers die volgens hem duidelijk moeite hadden om het tempo vol te houden, waaronder Youri Regeer en Jorthy Mokio. 

"Regeer moet het toch een beetje van zijn lopen hebben, in minuut 67 is hij doodop. Mokio zie je in de slotfase ook denken: ‘shit, moet ik weer lopen.’ Als je het fysiek niet kan volhouden, ga je verkeerde beslissingen maken." Perez sloot zijn analyse af met harde woorden richting de clubleiding en de staf.

"Het is echt schrijnend om te zien. We hebben het over de grootste club van Nederland… Ze vielen om na afloop. Ik vind het bijna schandalig. Het is een club waar heel veel mensen willen werken, maar ze kunnen niet iemand vinden die de spelers fit genoeg kan krijgen", aldus Perez.

