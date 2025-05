Perez verwacht vertrek: "Daar is hij niet voor gekomen, denk ik"

Weghorst was tegen FC Twente trefzeker en tekende zo voor zijn tiende doelpunt van het seizoen. "Hij is heel belangrijk geweest, terwijl hij niet het volledige vertrouwen heeft gekregen van de staf", merkt Perez op bij ESPN. "Het hele jaar is Weghorst de tweede spits geweest. Daar is hij niet voor naar Ajax gekomen, denk ik."

"Zeker als je achter een spits moet aansluiten die zo weinig doelpunten maakt (Brian Brobbey, red.). Voor de tijd die hij heeft gekregen, heeft Weghorst het heel goed gedaan. Het lijkt me sterk dat hij nog een jaar tweede spits wil spelen", voorspelt de analist een transfer.