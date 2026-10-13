Perez voorspelt basisplaats Ajacied: "Ga je vanzelf gebruiken"
Kenneth Perez en Marciano Vink verwachten dat Abdellah Ouazane binnenkort een vaste basisplaats verovert bij Ajax. De zeventienjarige aanvaller krijgt momenteel vooral invalbeurten, maar maakt volgens beide analisten zoveel indruk dat trainer Míchel Sánchez uiteindelijk niet meer om hem heen kan. Ook de Spaanse oefenmeester is lovend over het talent, al vindt hij dat Ouazane nog stappen moet zetten.
Tijdens het 1-1 gelijkspel tegen NEC moest Ouazane opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. De jongeling kwam pas na een uur spelen binnen de lijnen, omdat Míchel de voorkeur gaf aan Oscar Gloukh op de linkerflank.
Na afloop van de wedstrijd sprak de Ajax-trainer zich positief uit over de ontwikkeling van Ouazane. Míchel ziet een bijzonder talent in de zeventienjarige aanvaller, maar benadrukt dat hij nog niet op alle vlakken constant genoeg presteert. "Hij is een jonge speler die moet verbeteren in zijn consistentie in het spel en we moeten geduld met hem hebben. Uiteraard ben ik verplicht hem meer verantwoordelijkheden te geven, omdat ik vind dat hij een talent is dat moeilijk te vinden is. Hij kan uitgroeien tot één van de beste spelers ter wereld."
De Spaanse trainer erkent dat Ouazane op dezelfde positie het beste tot zijn recht komt als Gloukh. Dat maakt het voor Míchel lastig om beide spelers tegelijkertijd op hun favoriete plek te gebruiken. "Het is waar dat voor mij zijn beste positie die van Oscar is. Ik denk dat ze allebei goed werk hebben geleverd. Oscar heeft ons ook twee, drie kansen opgeleverd en ons dus iets kan bieden."
Bij Dit Was Het Weekend van ESPN wordt de situatie van Ouazane eveneens besproken. Perez is ervan overtuigd dat de jonge Ajacied op termijn een vaste plek in de basis zal krijgen. Volgens de Deense analist beschikt Ouazane over te veel kwaliteit om hem langdurig buiten het elftal te houden. "Je kan zulk talent niet buiten de ploeg houden. Op een bepaald moment ga je dat vanzelf gebruiken. Het is gewoon echt een fijne talentvolle voetballer."
Vink deelt de mening van Perez en is vooral onder de indruk van de technische kwaliteiten en explosiviteit van Ouazane. Wel ziet de voormalig Ajacied nog ruimte voor verbetering in de afronding. "Hij staat hoog op zijn benen. Hij heeft zo’n mooie techniek en een versnelling. Alleen voor de goal moet hij nu iets scherper en rustiger worden."
Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"
Perez voorspelt basisplaats Ajacied: "Ga je vanzelf gebruiken"
Van der Gijp kraakt transferbeleid van Ajax: "Zijn subtoppers"
Gullit duidelijk over keuze Michel: "Dat snap ik niet helemaal"
Derksen: "Vond hem een waardeloze huis-tuin-en-keuken voetballer"
FC Groningen-speler maakt indruk: "Denk dat ik tegen Ajax speel"
Assistent bij FC Groningen-Ajax heeft opvallende link met Groningen
Aad de Mos waarschuwt 'labiel' Ajax: "Dan wordt het een lijdensweg"
Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"
Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"
Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"
Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"
Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"
Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"
Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"
Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"
Schreuder strafte NEC'er voor Ajax: "Om zijn houding en gedrag"
Seedorf (50) begint aan avontuur in Brazilië: "Ik ga alles geven"
Dusan Tadic krijgt sneer na duel tegen Ajax: "Slijmerig gezever"
Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Een orkest!"
Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"
Ajax-huurling uit de selectie gezet: "Te laat voor de training"
Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"
Driessen vindt dat Ajax aan rood ontsnapte: "Ontsprong die dans"
Van Hanegem wijst naar Ajax: "Dan was het tachtig keer herhaald"
Amrabat luidt noodklok bij Ajax: "We moeten wel gaan opschieten"
Wim Kieft kritisch op Ajax-aankoop: "Wat is er dan aan de hand?"
Perez wijst op ontbrekende kwaliteit bij Ajax: "Hebben ze niet"
Míchel trekt harde conclusie na gelijkspel Ajax: "Geen marge meer"