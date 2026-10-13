Perez voorspelt basisplaats Ajacied: "Ga je vanzelf gebruiken"

Kenneth Perez en Marciano Vink verwachten dat Abdellah Ouazane binnenkort een vaste basisplaats verovert bij Ajax. De zeventienjarige aanvaller krijgt momenteel vooral invalbeurten, maar maakt volgens beide analisten zoveel indruk dat trainer Míchel Sánchez uiteindelijk niet meer om hem heen kan. Ook de Spaanse oefenmeester is lovend over het talent, al vindt hij dat Ouazane nog stappen moet zetten.

Tijdens het 1-1 gelijkspel tegen NEC moest Ouazane opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. De jongeling kwam pas na een uur spelen binnen de lijnen, omdat Míchel de voorkeur gaf aan Oscar Gloukh op de linkerflank.

Na afloop van de wedstrijd sprak de Ajax-trainer zich positief uit over de ontwikkeling van Ouazane. Míchel ziet een bijzonder talent in de zeventienjarige aanvaller, maar benadrukt dat hij nog niet op alle vlakken constant genoeg presteert. "Hij is een jonge speler die moet verbeteren in zijn consistentie in het spel en we moeten geduld met hem hebben. Uiteraard ben ik verplicht hem meer verantwoordelijkheden te geven, omdat ik vind dat hij een talent is dat moeilijk te vinden is. Hij kan uitgroeien tot één van de beste spelers ter wereld."

De Spaanse trainer erkent dat Ouazane op dezelfde positie het beste tot zijn recht komt als Gloukh. Dat maakt het voor Míchel lastig om beide spelers tegelijkertijd op hun favoriete plek te gebruiken. "Het is waar dat voor mij zijn beste positie die van Oscar is. Ik denk dat ze allebei goed werk hebben geleverd. Oscar heeft ons ook twee, drie kansen opgeleverd en ons dus iets kan bieden."