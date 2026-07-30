Perez voorzichtig positief over Ajax: "Kan alleen maar beter"

Ajax begon deze voorbereiding opnieuw met een nieuwe trainer. Nu is het de Spaanse Míchel die voor de groep staat in Amsterdam. "De trainer haalt de Champions League en degradeert (met Girona red.), dus laten we zeggen: middenmoot Spanje. Dat is over het algemeen echt wel goed", stelt Perez in Trouw.

Nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff deed deze zomer al een aantal forse investeringen in de selectie. "Het kan eigenlijk alleen maar beter worden", beseft Perez. "Het ligt eraan hoeveel vertrouwen je hebt in degene die de spelers haalt en voor welke bedragen."