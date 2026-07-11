Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Kenneth Perez zet zijn vraagtekens bij de transfer van Sean Steur naar Newcastle United. De analist twijfelt of de jonge middenvelder wel klaar is voor de hoge intensiteit in de Premier League.
Afgelopen week werd bekend dat Steur de overstap maakt van Ajax naar Newcastle United. De Engelsen hebben maar liefst 27 miljoen euro neergelegd voor het jeugdproduct van Ajax. Perez vraagt zich af of hij zich daar wel staande weet te houden. "Ik wil Steur op de eerste training wel zien", begint Perez in Voetbalpraat van ESPN.
"Hij komt daar lekker voetballen en dan: bam, de eerste tackle. En nog één. Als je daar doorheen komt, word je op de lange termijn waarschijnlijk een betere speler. Ik denk dat de eerste drie maanden een hel worden."
De hoge transfersom kan Perez wel begrijpen. "Je moet het in perspectief zien. Clubs halen spelers niet meer op basis van wat ze hebben gepresteerd, maar op basis van progressie en potentie. Ze zien iets in deze jongen. Het is eigenlijk een jeugdspeler die ze kopen, met de hoop dat hij uitgroeit tot een topspeler. Wij zien een Eredivisie-speler, maar zij zien een van de grootste talenten. En voor topclubs is minder dan dertig miljoen euro voor zo'n speler tegenwoordig bijna een koopje."
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