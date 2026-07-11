Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"

Sara
bron: Voetbalpraat
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez zet zijn vraagtekens bij de transfer van Sean Steur naar Newcastle United. De analist twijfelt of de jonge middenvelder wel klaar is voor de hoge intensiteit in de Premier League.

Afgelopen week werd bekend dat Steur de overstap maakt van Ajax naar Newcastle United. De Engelsen hebben maar liefst 27 miljoen euro neergelegd voor het jeugdproduct van Ajax. Perez vraagt zich af of hij zich daar wel staande weet te houden. "Ik wil Steur op de eerste training wel zien", begint Perez in Voetbalpraat van ESPN

"Hij komt daar lekker voetballen en dan: bam, de eerste tackle. En nog één. Als je daar doorheen komt, word je op de lange termijn waarschijnlijk een betere speler. Ik denk dat de eerste drie maanden een hel worden."

De hoge transfersom kan Perez wel begrijpen. "Je moet het in perspectief zien. Clubs halen spelers niet meer op basis van wat ze hebben gepresteerd, maar op basis van progressie en potentie. Ze zien iets in deze jongen. Het is eigenlijk een jeugdspeler die ze kopen, met de hoop dat hij uitgroeit tot een topspeler. Wij zien een Eredivisie-speler, maar zij zien een van de grootste talenten. En voor topclubs is minder dan dertig miljoen euro voor zo'n speler tegenwoordig bijna een koopje."

Gerelateerd:
Danny Blind op de tribune bij Ajax

Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

0
Caio Henrique

Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal

Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"

Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"

Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws