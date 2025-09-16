Perez waarschuwt John Heitinga: "Hij is natuurlijk onsympathiek"

Volgens Perez moet de technische staf van Ajax de situatie goed managen. "Met Dolberg heb je een totaal ander type. Hij is natuurlijk introvert. Als staf moet je dat goed gaan managen en dat die types niet uit de hand gaan lopen", legt hij uit in Voetbalpraat van ESPN.

Weghorst stond de eerste wedstrijden van het seizoen in de basis, maar heeft nu de concurrentie van Dolberg erbij. "Weghorst is natuurlijk onsympathiek. Ik heb het over zijn toneel. Al die irritante dingen...", oordeelt de analist. "Maar dat neemt niet weg dat hij het prima heeft gedaan. Alleen, het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Ik denk dat het er bij Dolberg fraaier uitziet."