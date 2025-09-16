Kick-off
Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez waarschuwt John Heitinga: "Hij is natuurlijk onsympathiek"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez denkt dat John Heitinga de concurrentiestrijd in de spits goed moet gaan managen. Met Wout Weghorst en Kasper Dolberg heeft Ajax volgens de analist twee heel verschillende types in huis. 

Volgens Perez moet de technische staf van Ajax de situatie goed managen. "Met Dolberg heb je een totaal ander type. Hij is natuurlijk introvert. Als staf moet je dat goed gaan managen en dat die types niet uit de hand gaan lopen", legt hij uit in Voetbalpraat van ESPN. 

Weghorst stond de eerste wedstrijden van het seizoen in de basis, maar heeft nu de concurrentie van Dolberg erbij. "Weghorst is natuurlijk onsympathiek. Ik heb het over zijn toneel. Al die irritante dingen...", oordeelt de analist. "Maar dat neemt niet weg dat hij het prima heeft gedaan. Alleen, het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Ik denk dat het er bij Dolberg fraaier uitziet."

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Maarten Wijffels

"Het is duidelijk dat daar bij Ajax intern verdeeldheid over is"

0
John Heitinga

Ajax mist sterkhouder tegen Inter: "Niet fit genoeg om te spelen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd