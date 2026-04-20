Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"

Kenneth Perez zag AZ zondagavond de KNVB Beker pakken ten koste van NEC. De analist vond weinig af te dingen op de zege van de Alkmaarders, die zich met de winst hebben verzekerd van de groepsfase van de Europa League.

NEC strijdt als nummer drie nog voor de Champions League-tickets, maar Perez vreest dat de bekerfinale gevolgen kan hebben voor de Nijmegenaren. "Het is niet meer dat tegenstanders verrast worden door NEC. Iedereen stelt zich daar op in", zegt Perez voor de camera van ESPN. "Je bent dan afhankelijk van individuele klasse, van Chery en de buitenspelers."

Feyenoord hield NEC in Nijmegen al lange tijd uit de wedstrijd, maar speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk. AZ lukte het wel om het overwicht uit te drukken in de score. Toch was Perez wel te spreken over NEC. "Petje af voor de waardige verliezers: NEC. Ze hebben echt gestreden voor wat ze waard zijn. Alle supporters applaudisseren ook, die zijn rustig en ze snappen dat deze nederlaag misschien niets afdoet aan het mooie seizoen."