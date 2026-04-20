Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Kenneth Perez zag AZ zondagavond de KNVB Beker pakken ten koste van NEC. De analist vond weinig af te dingen op de zege van de Alkmaarders, die zich met de winst hebben verzekerd van de groepsfase van de Europa League.
NEC strijdt als nummer drie nog voor de Champions League-tickets, maar Perez vreest dat de bekerfinale gevolgen kan hebben voor de Nijmegenaren. "Het is niet meer dat tegenstanders verrast worden door NEC. Iedereen stelt zich daar op in", zegt Perez voor de camera van ESPN. "Je bent dan afhankelijk van individuele klasse, van Chery en de buitenspelers."
Feyenoord hield NEC in Nijmegen al lange tijd uit de wedstrijd, maar speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk. AZ lukte het wel om het overwicht uit te drukken in de score. Toch was Perez wel te spreken over NEC. "Petje af voor de waardige verliezers: NEC. Ze hebben echt gestreden voor wat ze waard zijn. Alle supporters applaudisseren ook, die zijn rustig en ze snappen dat deze nederlaag misschien niets afdoet aan het mooie seizoen."
Toch vreest de Deen wel voor een anticlimax bij de ploeg van trainer Dick Schreuder. NEC staat nu derde met één punt achterstand op nummer twee Feyenoord en kan zich dus nog rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. FC Twente en Ajax jagen echter ook op de Nijmegenaren met respectievelijk één en drie punten achterstand, terwijl ook nummer zes AZ in theorie NEC nog voorbij kan.
"Nu moet je wel zorgen dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat, want de prijs waar ze eigenlijk om spelen is veel waardevoller dan deze", doelt Perez op de tickets die nog te pakken zijn voor de groepsfase (nummer twee) én de voorronde van de Champions League (nummer drie), terwijl de bekerwinnaar de groepsfase van de Europa League in gaat.
Programma NEC
Zaterdag 25 april, 21.00 uur: FC Twente - NEC
Zaterdag 2 mei, 21.00 uur: NEC - Telstar
Zondag 10 mei, 16.45 uur: FC Groningen - NEC
Zondag 17 mei, 14.30 uur: NEC - Go Ahead Eagles
