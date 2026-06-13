Perez wekt verbazing met Oranje-opstelling: "Hij moet in de spits"

Kenneth Perez ziet Brian Brobbey graag terug in de basis bij het Nederlands elftal. De analist van de NOS denkt dat de oud-spits van Ajax beter bij het spel van Oranje past dan de andere opties die bondscoach Ronald Koeman tot zijn beschikking heeft.

Tijdens een uitzending waarin de NOS-analisten hun ideale opstelling samenstelden, viel de keuze van Perez direct op. Presentator Sjoerd van Ramshorst reageerde verrast toen hij Brobbey als spits zag staan. "Brobbey!?" Perez begrijpt die verbazing, maar heeft een duidelijke reden voor zijn keuze. "Brobbey is niet de beste spits, maar hij is wel het type dat het Nederlands elftal het beste zou kunnen gebruiken."

Volgens de analist hoeft een spits niet per se degene te zijn die de doelpunten maakt. "Hij hoeft niet te scoren, hij moet gewoon het aanspeelpunt zijn. Natuurlijk is het mooi als de spits scoort, maar Frankrijk is wereldkampioen geworden met Giroud, die niet scoorde.. Hij moet andere spelers laten scoren. Daarom heb ik voor Brobbey gekozen", zegt Perez, waarop collega-analist Klaas-Jan Huntelaar lachend toevoegt: "Dat deed Giroud ook niet. Ik vond hem een beetje tegenvallen toen."