Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Perez wijst Ajax-dissonant aan: "Vorig jaar de beste speler"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez heeft zich in Dit Was Het Weekend verbaasd over de matige vorm van Kenneth Taylor. De ESPN-analist zag de Ajax-middenvelder vorig seizoen nog als één van de sterkhouders, maar dat beeld is veranderd.

"Weet je wie eigenlijk al twee wedstrijden, en hij was vorig jaar misschien wel de beste speler van Ajax, héél grijs heeft gespeeld? Taylor", stelde Perez.

Hij gaat verder: "Ik heb Taylor deze twee wedstrijden echt totaal niet gezien. Ik zie hem niet die ontzettend grote rol opeisen zoals vorig jaar, toen hij continu betrokken was bij van alles en nog wat."

Ook over Ajax als geheel is Perez niet te spreken: "In de staat waarin Ajax verkeert, vind ik een punt bij Go Ahead best wel goed. Met de staf, de kwaliteit van de spelers, de trainer én wie hij belangrijk heeft gemaakt, vind ik dat Ajax heel goed wegkomt met een punt. Vooraf dacht ik echt: dit wordt een drama."

Mats Deijl tegen Ajax

Mats Deijl: "Vond ons in fases echt een stuk beter dan Ajax"

Klaas-Jan Huntelaar aan de telefoon

FOTO | Huntelaar naast Ajax-doelwit gespot bij FC Twente - PSV

Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

