Perez wijst Ajax-dissonant aan: "Vorig jaar de beste speler"

Kenneth Perez heeft zich in Dit Was Het Weekend verbaasd over de matige vorm van Kenneth Taylor. De ESPN-analist zag de Ajax-middenvelder vorig seizoen nog als één van de sterkhouders, maar dat beeld is veranderd.

"Weet je wie eigenlijk al twee wedstrijden, en hij was vorig jaar misschien wel de beste speler van Ajax, héél grijs heeft gespeeld? Taylor", stelde Perez.

Hij gaat verder: "Ik heb Taylor deze twee wedstrijden echt totaal niet gezien. Ik zie hem niet die ontzettend grote rol opeisen zoals vorig jaar, toen hij continu betrokken was bij van alles en nog wat."

Ook over Ajax als geheel is Perez niet te spreken: "In de staat waarin Ajax verkeert, vind ik een punt bij Go Ahead best wel goed. Met de staf, de kwaliteit van de spelers, de trainer én wie hij belangrijk heeft gemaakt, vind ik dat Ajax heel goed wegkomt met een punt. Vooraf dacht ik echt: dit wordt een drama."