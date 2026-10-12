Perez wijst op ontbrekende kwaliteit bij Ajax: "Hebben ze niet"
Kenneth Perez vindt dat Ajax een belangrijke kwaliteit mist om serieus mee te kunnen doen in de titelstrijd. De analist zag de Amsterdammers zaterdagavond met 1-1 gelijkspelen tegen NEC en concludeert dat het elftal van Míchel Sánchez onvoldoende snelheid en diepgang heeft. Volgens Perez beschikt Ajax met Tolu Arokodare juist over een spits die uitstekend kan functioneren wanneer spelers om hem heen de ruimte aanvallen.
Ajax kwam tegen NEC al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Arokodare. De Nigeriaanse aanvaller profiteerde daarbij van een actie van Jorthy Mokio, die met de bal aan zijn voet de ruimte indook. Volgens Perez liet die aanval precies zien wat Ajax doorgaans tekortkomt. "Het was echt een heel mooie goal, maar er was ook eindelijk iemand die diep ging. Jorthy Mokio deed het dan zelf met de bal, maar hij viel in ieder geval de ruimte aan", vertelt Perez bij Dit was het Weekend van ESPN.
De Deense analist vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff afgelopen zomer wel degelijk goede spelers naar Amsterdam heeft gehaald. Toch ontbreekt er volgens hem een essentieel onderdeel in de samenstelling van de selectie. "Kijk, Jordi Cruijff heeft bij Ajax echt wel redelijke tot goede spelers bij elkaar gebracht. Alleen de selectie ontbeert in mijn ogen iets heel essentieels, wat andere teams wel hebben en PSV in overvloed: snelheid en diepte. Dat heeft Ajax totaal niet."
Vooral in combinatie met Arokodare ziet Perez daardoor veel mogelijkheden onbenut blijven. De spits is volgens hem uitstekend in staat om lange ballen vast te houden en door te spelen, maar zijn ploeggenoten profiteren daar onvoldoende van. "Maar het is allemaal ‘schijn’ diep. Weet je hoe lekker het moet zijn om onder zo’n targetman te spelen? Je hoeft helemaal niets te doen, behalve als die bal diep gaat: hup, lopen. Je kan zoveel gratis kansen krijgen doordat hij negen van de tien keer het duel wint en hem door kan geven."
Perez ziet dat Davy Klaassen met zijn loopacties nog wel voor diepgang kan zorgen. Bij Oscar Gloukh en Viktor Tsygankov, die tegen NEC op de vleugels speelden, mist hij die kwaliteit. Hoewel hij de individuele kwaliteiten van de Ajax-spelers niet ter discussie stelt, vindt hij dat de selectie onvoldoende in balans is. "Individueel zijn het allemaal prima spelers, beter dan gemiddeld, alleen de samenstelling qua wat je nodig hebt in de top… Je hebt een Ruben van Bommel nodig, die - zoef - met z’n snelheid in de diep aangespeeld kan worden. Dat heeft Ajax niet."
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