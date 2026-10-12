Perez wijst op ontbrekende kwaliteit bij Ajax: "Hebben ze niet"

Kenneth Perez vindt dat Ajax een belangrijke kwaliteit mist om serieus mee te kunnen doen in de titelstrijd. De analist zag de Amsterdammers zaterdagavond met 1-1 gelijkspelen tegen NEC en concludeert dat het elftal van Míchel Sánchez onvoldoende snelheid en diepgang heeft. Volgens Perez beschikt Ajax met Tolu Arokodare juist over een spits die uitstekend kan functioneren wanneer spelers om hem heen de ruimte aanvallen.

Ajax kwam tegen NEC al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Arokodare. De Nigeriaanse aanvaller profiteerde daarbij van een actie van Jorthy Mokio, die met de bal aan zijn voet de ruimte indook. Volgens Perez liet die aanval precies zien wat Ajax doorgaans tekortkomt. "Het was echt een heel mooie goal, maar er was ook eindelijk iemand die diep ging. Jorthy Mokio deed het dan zelf met de bal, maar hij viel in ieder geval de ruimte aan", vertelt Perez bij Dit was het Weekend van ESPN.

De Deense analist vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff afgelopen zomer wel degelijk goede spelers naar Amsterdam heeft gehaald. Toch ontbreekt er volgens hem een essentieel onderdeel in de samenstelling van de selectie. "Kijk, Jordi Cruijff heeft bij Ajax echt wel redelijke tot goede spelers bij elkaar gebracht. Alleen de selectie ontbeert in mijn ogen iets heel essentieels, wat andere teams wel hebben en PSV in overvloed: snelheid en diepte. Dat heeft Ajax totaal niet."