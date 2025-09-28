Perez wijst op probleem: "Daar is Heitinga verantwoordelijk voor"

Hoewel Ajax met moeite wist te winnen van NAC Breda, is analist Kenneth Perez allesbehalve onder de indruk van het spel van de Amsterdammers. Bij ESPN stelt hij dat het elftal kampt met een ernstig gebrek aan structuur en duidelijkheid. Toch vindt de Deen het nog te vroeg voor een trainerswissel.

"De structuur is zoek bij Ajax", begint Perez. "Er lopen echt wel goede spelers rond, maar die zijn gebaat bij een duidelijk systeem en goede afspraken. En dat ontbreekt volledig."

Volgens de oud-Ajacied ligt de bal uiteindelijk bij de staf, en in het bijzonder bij hoofdtrainer John Heitinga. "De spelers lijken niet te weten wat ze moeten doen. Daar is Heitinga verantwoordelijk voor. Ze moeten echt met elkaar om tafel en analyseren wat er fout gaat én hoe dat te herstellen."

Dat Ajax toch won, had volgens Perez maar één reden: individuele klasse. "Ajax speelt belabberd, NAC speelt fantastisch… en Ajax wint tóch. Dat komt puur doordat de spelers van Ajax net die kwaliteit hebben die NAC mist."

Als voorbeeld wijst Perez op de onnodige rode kaart aan NAC-zijde. "Een goede speler voelt dat aan. Die weet wanneer je zoiets níet moet doen. Daar beslist de wedstrijd zich op, niet op het spel van Ajax."