Perez wijst pijnpunt Ajax aan tegen PSV: "Die konden niet mee"

Ajax kon de hoge intensiteit in de topper tegen PSV niet lang genoeg volhouden. Dat concluderen Kenneth Perez en Kees Kwakman na de 1-3 nederlaag van de Amsterdammers. Waar Ajax na een uur terugviel, wist PSV volgens de ESPN-analisten juist nog een versnelling hoger te schakelen.

Perez genoot bij Dit was het Weekend van het niveau in de Johan Cruijff ArenA. "Omdat het tempo heel hoog was", begint de oud-speler van beide clubs. "En er werd ook nog met kwaliteit gevoetbald. Er waren mooie aanvallen, loopjes de diepte in, aan de bal was er veel kwaliteit. PSV heeft het gemis van Schouten nu ook tactisch kunnen opvangen, door Geertruida richting het middenveld te laten inschuiven."

Volgens Perez hield Ajax aanvankelijk goed gelijke tred, maar veranderde dat gedurende de tweede helft. "Het ontloopt elkaar niet heel veel, alleen kan PSV het langer volhouden. Na een uur viel het helemaal uit elkaar bij Ajax. De afstanden worden dan zó groot", stelt hij.