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Perez wijst pijnpunt Ajax aan tegen PSV: "Die konden niet mee"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Ajax kon de hoge intensiteit in de topper tegen PSV niet lang genoeg volhouden. Dat concluderen Kenneth Perez en Kees Kwakman na de 1-3 nederlaag van de Amsterdammers. Waar Ajax na een uur terugviel, wist PSV volgens de ESPN-analisten juist nog een versnelling hoger te schakelen.

Perez genoot bij Dit was het Weekend van het niveau in de Johan Cruijff ArenA. "Omdat het tempo heel hoog was", begint de oud-speler van beide clubs. "En er werd ook nog met kwaliteit gevoetbald. Er waren mooie aanvallen, loopjes de diepte in, aan de bal was er veel kwaliteit. PSV heeft het gemis van Schouten nu ook tactisch kunnen opvangen, door Geertruida richting het middenveld te laten inschuiven."

Volgens Perez hield Ajax aanvankelijk goed gelijke tred, maar veranderde dat gedurende de tweede helft. "Het ontloopt elkaar niet heel veel, alleen kan PSV het langer volhouden. Na een uur viel het helemaal uit elkaar bij Ajax. De afstanden worden dan zó groot", stelt hij.

Juist op dat vlak ziet Perez een belangrijk verschil tussen beide ploegen. "PSV vond ik heel sterk. Ze hebben een extra versnelling als het er écht toe doet."

Ook de wissels speelden volgens Kwakman een rol. "En de wissels van PSV pakten beter uit dan die van Ajax", merkt hij op. Perez wijst daarbij naar de fysieke gesteldheid van de invallers aan Amsterdamse zijde. "Alle wissels van Ajax zijn spelers die heel lang niet hebben gespeeld. Die konden helemaal niet mee in de hoge intensiteit van de wedstrijd."

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