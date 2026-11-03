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Perez wijst vier uitblinkers van Ajax aan: "Bovengemiddeld goed"

Niek
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare, maar Kenneth Perez was niet onder de indruk van beide clubs. De voormalig profvoetballer ziet echter dat vier spelers op dit moment het verschil maken bij de club uit Amsterdam.

"Ze hebben natuurlijk echt een wereldkeeper (Ter Stegen, red.), ze hebben een spits (Tolu, red.) die voor Nederlandse begrippen veel te sterk is. Ze hebben Brandt die bovengemiddeld goed is en ook nog Ouazane als talent", liet hij weten bij het programma 'Dit Was Het Weekend' op ESPN. 

"AZ wordt dan geroemd als team, maar dat zijn misschien niet uitzonderlijke talenten" vervolgt hij. "Meerdink vind ik dan wel een uitzonderend talent. Verder is het heel teamgericht. Koopmeiners is wel een belangrijke speler voor AZ die hard kan werken, maar als ik hem zie verdedigen bij die goal denk ik: hoe simpel kan je instappen?"

"Ajax heeft natuurlijk altijd wel specialere spelers, maar ze missen allerlei dingen die op internationaal niveau gevraagd worden", constateert hij. "Wat Amrabat ook na afloop op de persconferentie zegt: je moet strijden. Dat zijn natuurlijk geen Ajax-termen, want normaal gesproken zouden ze zeggen: we moeten ze helemaal wegtikken."

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