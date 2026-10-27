Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"
Kenneth Perez ziet veel potentie in Abdellah Ouazane. De zeventienjarige Ajacied liet zich zondag opnieuw zien in het uitduel met Sparta Rotterdam, dat Ajax met 1-2 won. De linksbuiten maakte zijn derde doelpunt van het seizoen en kan volgens Perez op meer speeltijd rekenen.
Bij ESPN vertelt de analist dat Ouazane hem overtuigt met zijn schoten van afstand. "Dit is zijn tweede Eredivisie-goal en twee keer zo van afstand. Die eerste was tegen SC Heerenveen", zegt Perez bij Dit was het Weekend op ESPN. Hij vindt dat Ajax de jonge aanvaller meer kansen moet geven. "Het is echt een mooie speler. Het is nu de tijd om voor hem te kiezen en niet voor Oscar Gloukh."
Trainer Míchel Sánchez heeft op de linkerkant ook de beschikking over onder anderen Gloukh en Simon Adingra. Toch zou Perez voor Ouazane kiezen. De analist vindt dat de jonge buitenspeler zijn kans moet krijgen en zich moet bewijzen. "Het is aan hem om het te laten zien: Je moet eigenlijk voor mij kiezen, niet voor Gloukh."
Míchel sprak na afloop op Het Kasteel eveneens over de ontwikkeling van Ouazane. De trainer ziet veel talent, maar benadrukt dat er nog stappen nodig zijn. "Hij moet nog consistenter worden", liet de Spanjaard weten tijdens de persconferentie. "Hoe goed hij wordt in de toekomst, ligt aan hemzelf. Hij heeft enorm veel talent, maar of hij de absolute top gaat halen zal aan zijn mentaliteit liggen. Daar begint het mee."
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