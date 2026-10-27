Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"

Joram
Kenneth Perez in de Adelaarshorst
Kenneth Perez in de Adelaarshorst Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez ziet veel potentie in Abdellah Ouazane. De zeventienjarige Ajacied liet zich zondag opnieuw zien in het uitduel met Sparta Rotterdam, dat Ajax met 1-2 won. De linksbuiten maakte zijn derde doelpunt van het seizoen en kan volgens Perez op meer speeltijd rekenen.

Bij ESPN vertelt de analist dat Ouazane hem overtuigt met zijn schoten van afstand. "Dit is zijn tweede Eredivisie-goal en twee keer zo van afstand. Die eerste was tegen SC Heerenveen", zegt Perez bij Dit was het Weekend op ESPN. Hij vindt dat Ajax de jonge aanvaller meer kansen moet geven. "Het is echt een mooie speler. Het is nu de tijd om voor hem te kiezen en niet voor Oscar Gloukh."

Trainer Míchel Sánchez heeft op de linkerkant ook de beschikking over onder anderen Gloukh en Simon Adingra. Toch zou Perez voor Ouazane kiezen. De analist vindt dat de jonge buitenspeler zijn kans moet krijgen en zich moet bewijzen. "Het is aan hem om het te laten zien: Je moet eigenlijk voor mij kiezen, niet voor Gloukh."

Míchel sprak na afloop op Het Kasteel eveneens over de ontwikkeling van Ouazane. De trainer ziet veel talent, maar benadrukt dat er nog stappen nodig zijn. "Hij moet nog consistenter worden", liet de Spanjaard weten tijdens de persconferentie. "Hoe goed hij wordt in de toekomst, ligt aan hemzelf. Hij heeft enorm veel talent, maar of hij de absolute top gaat halen zal aan zijn mentaliteit liggen. Daar begint het mee."

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"

0
Míchel Sánchez

"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"

"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"

Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor belangrijke kraker Ajax - AZ

Degryse lyrisch over oud-Ajacied: "Wie in Europa is sneller?"

'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"

Janssen ziet Tolu ontsporen tegen Sparta: "Helemaal gek gemaakt"

Ajax-talent Heitinga scoort twee keer rechtstreeks uit corner
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws