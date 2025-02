Perez wil niks weten van complimenten voor Ajacied: "Zo moeizaam"

Marciano Vink is lovend over Anton Gaaei. De analist is onder de indruk van de energie van de Deense back. Kenneth Perez is echter nog altijd niet onder de indruk van Gaaei.

Zondag had Gaaei een assist op Oliver Edvardsen in huis. "Hij lijkt nu oké, terwijl hij heel veel gekke dingen doet", zegt Perez in het ESPN-programma Dit was het Weekend. "Maar hij is beter dan wij denken. En vooral dan jij denkt", reageert Vink. "Ik ben vooral onder de indruk van zijn energie. Er zijn spelers bij Feyenoord die zijn energie hadden en transfers naar AS Roma hebben gemaakt."

"Zijn voorzet is meer dan behoorlijk. In het snelle combinatiespel zou hij moeite hebben, maar hij is beter doordat hij vertrouwen heeft gekregen. Hij straalt iets uit", aldus Vink. Perez gaat niet mee in die complimenten. "Ajax-spelers hebben veel geluk dat het voldoende is om je best te doen en hard te werken, wat nooit zo geweest is."

Hij vervolgt: "Ik heb altijd al gezegd dat hij ontzettend zijn best doet, maar het voetbal is zo moeizaam. Maar dat gezegd hebbende, is het onwijs knap hoe hij zich teruggevochten heeft", aldus de analist. Vink ziet dat Gaaei beter is gaan voetballen en weet ook de reden daarvan. "Zijn kwaliteiten zijn niet van de bovencategorie. Maar door het vertrouwen wat hij krijgt groeit hij en gaan de simpele dingen beter en komen de extra’s iets meer."