Perez wil niks weten van trainerswissel Ajax: 'Niets opgeleverd"

"Je oppert wat er iets moet gebeuren, maar wat?", vraagt Perez in de studio van ESPN. "Je zit nu negen wedstrijden voor het einde. Het is heel moeilijk voor een technisch directeur (Jordi Cruijff, red.). Hij zit er nog maar kort. Hij heeft bij Jong ingegrepen, maar who cares? Willem Weijs vindt het vervelend en dat is het ook voor hem, maar dat is daar. Dit gaat ergens om."

De Deen ziet dat er een beperkte speelruimte is. "Het gaat erom wat je durft te doen. Qua spelers kan hij niks doen, dus het enige wat hij kan doen, is de staf veranderen. Ze zijn bij AZ ook van trainer veranderd en dat heeft helemaal niets opgeleverd. Het is eerder slechter dan beter qua spel. Bij Heracles pakt het al helemaal desastreus uit."

Perez weet dat een tussentijdse trainerswissel ook niet altijd het gewenste effect heeft. "Over het algemeen heeft het geen goede werking. Bij Ajax (ten opzichte van de periode onder John Heitinga, red.) eigenlijk ook niet qua punten. De perceptie is vaak anders, want je hebt het gevoel dat het bij Ajax iets logischer en stabieler lijkt."