Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez heeft zich flink geërgerd aan de drinkpauze tijdens de play-offfinale tussen Ajax en FC Utrecht. De analist van ESPN begreep niets van de onderbreking rond de 22e minuut, die volgde na een blessurebehandeling van Kasper Dolberg.

Toen ESPN-verslaggever Milan van Dongen vroeg waarom spelers zo weinig liepen, reageerde Perez cynisch. "Ik denk omdat het 21 graden is en we een drinkpauze nodig hebben, wel heel zware omstandigheden natuurlijk."

Volgens Perez sloeg de pauze nergens op. "Het is toch niet warm? Waarom hebben we drinkpauzes nodig? Wat zijn we toch allemaal aan het tutten."

De oud-voetballer trok zijn frustratie vervolgens breder richting het huidige voetbal. "Dit moet zo anders volgend jaar. Dit jaar heeft toch laten zien dat we het anders moeten doen als clubs… Harde mannen moeten gecreëerd worden."

Perez stoorde zich daarnaast zichtbaar aan het spelniveau en de intensiteit van beide ploegen. "Ik word er ziek van, een drinkpauze met 21 graden", foeterde hij verder. "Ik hoop iedere keer verrast te worden. Laat even wat zien en dan krijg je weer zo’n lamlendige wedstrijd."

Tot slot nam de analist het op voor de supporters die volgens hem recht hebben op meer inzet en spektakel. "Die mensen die hier komen, betalen voor de kaarten en reizen naar de wedstrijd. Doe wat, alsjeblieft."

