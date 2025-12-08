Kick-off
Maakt Grim seizoen af bij Ajax? "Dat vind ik geen slechte optie"
Perez: "Ze hebben Ajax van het kastje naar de muur gespeeld"

Arthur
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez

Kenneth Perez staat versteld dat Ajax AZ op de ranglijst is gepasseerd. AZ speelde gelijk tegen Go Ahead Eagles, en dat nieuwe puntenverlies leverde flink wat kritiek op, zowel op het veld als op de houding van de spelers.

"Bekersucces afgelopen woensdag", begint Perez bij Dit Was Het Weekend. "In de eerste helft dacht je toen ook: oei. In de competitie gaat het niet. Ze zijn nu wel ingehaald door Ajax en dan moet je als AZ wel denken: wat zijn we in godsnaam aan het doen? Ze hebben Ajax van het kastje naar de muur gespeeld en gewonnen, en Ajax staat nu een punt boven je. Dat is niet goed."

Volgens Perez is de oorzaak van de problemen bij AZ duidelijk. "Het is te vrijblijvend. Ze kunnen de wedstrijden niet professioneel en zakelijk afmaken. Ze hebben kwaliteit genoeg. Het valt alleen niet in elkaar en je neemt geen afstand. Het is te makkelijk om te zeggen: onze rechtsback is er niet, dus we geven op. Dat deden ze eerst wel met Clasie, maar dat is nu niet meer."

Het ongeloof bij de oud-middenvelder is groot. "Het kan toch niet zo zijn dat jij met deze kwaliteiten onder Ajax staat? Je staat vijfde als AZ", stelt hij. "Wat ik jammer vind is: eindelijk spraken ze iets uit en sindsdien is het alleen maar naar beneden gegaan. Het zou ze weerhouden om met de borst vooruit te spelen. Dat heb ik eigenlijk altijd gemist bij AZ. Ze zijn timide, terwijl ze de beste talenten hebben."

