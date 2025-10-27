Perez zeer kritisch op ESPN-reconstructie: "Ik wist niet dat..."

Perez liet bij het programma Dit Was Het Weekend van ESPN zijn verbazing blijken: "Zijn reactie vooraf verbaasde me wel. Ik wist niet dat we bij ESPN aan onderzoeksjournalistiek doen, maar blijkbaar wel." Volgens de analist ging hij ervan uit dat Ajax de kans had gekregen op wederhoor. "Ik dacht dat Ajax het artikel voorgelegd had gekregen, in het kader van wederhoor. Het verbaasde mij dat hij (Heitinga, red.) zo verbaasd was over het artikel. Ik dacht: ze hebben het gelezen. Dan kan je erop reageren of zeggen: geen commentaar. Blijkbaar is dat niet gebeurd, denk ik dan."

Dat Danny Blind vrijwel direct na publicatie het verhaal ontkrachtte, wekte ook een vreemd gevoel op bij Perez. "Blind ontkracht het. Ik zou het zelf echt niet weten. Ik heb er niets mee te maken. De jongens die het geschreven hebben….", aldus Perez. Wanneer hem wordt verteld dat de auteurs achter het verhaal blijven staan, reageert hij: "Natuurlijk, als je zoiets groots wilt maken en brengen, moet je erachter staan. Ik ging ervan uit dat er hoor en wederhoor toegepast was."