Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez zeer kritisch op ESPN-reconstructie: "Ik wist niet dat..."

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez heeft zich kritisch uitgelaten over de veelbesproken Ajax-reconstructie van ESPN, waarin met 22 ingewijden gesproken werd over de situatie in Amsterdam. De reconstructie leidde tot felle reacties van onder anderen Danny Blind en John Heitinga, die zich uitlieten over vermeende onwaarheden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Perez liet bij het programma Dit Was Het Weekend van ESPN zijn verbazing blijken: "Zijn reactie vooraf verbaasde me wel. Ik wist niet dat we bij ESPN aan onderzoeksjournalistiek doen, maar blijkbaar wel." Volgens de analist ging hij ervan uit dat Ajax de kans had gekregen op wederhoor. "Ik dacht dat Ajax het artikel voorgelegd had gekregen, in het kader van wederhoor. Het verbaasde mij dat hij (Heitinga, red.) zo verbaasd was over het artikel. Ik dacht: ze hebben het gelezen. Dan kan je erop reageren of zeggen: geen commentaar. Blijkbaar is dat niet gebeurd, denk ik dan."

Dat Danny Blind vrijwel direct na publicatie het verhaal ontkrachtte, wekte ook een vreemd gevoel op bij Perez. "Blind ontkracht het. Ik zou het zelf echt niet weten. Ik heb er niets mee te maken. De jongens die het geschreven hebben….", aldus Perez. Wanneer hem wordt verteld dat de auteurs achter het verhaal blijven staan, reageert hij: "Natuurlijk, als je zoiets groots wilt maken en brengen, moet je erachter staan. Ik ging ervan uit dat er hoor en wederhoor toegepast was."

Gerelateerd:
Het oude Ajax-logo op een spandoek

'Ajax stuurt scouts naar Zweden voor aanvallende middenvelder'

0
Danny Blind

Zwagerman reageert op woorden van Danny Blind: "De inhoud klopt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 Ajax 10 6 19
4 AZ 9 7 18
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd