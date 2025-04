Perez ziet Ajacied niet in Oranje: "Schiet tegen zijn eigen been"

Presentator Sinclair Bischop vraagt bij Voetbalpraat naar de spits: "We hebben weinig (goede, red.) spitsen in Oranje. Hoe kijken jullie naar Konadu?" Bischop noemt ook Zepiqueno Redmond van Feyenoord. "Zien jullie iets in deze twee spelers, die beiden achttien zijn, dat ze toekomstige goede spitsen van Oranje zijn?"



Perez moet daarom lachen. "Onlangs heb ik iets gezegd over opportunisme, toen Read in het Nederlands elftal geschreven werd. Dit vind ik ook een beetje te voorbarig." Perez: "Jij legt de link met de spitsen van het Nederlands elftal. Dat vind ik een hele gekke link op dit moment." Bischop benadrukt dat het om de toekomst gaat. Perez: "Het zou zomaar kunnen. Geen idee, ze zijn achttien jaar oud. De een struikelt over de bal, de ander schiet tegen zijn eigen been. Over drie jaar kan de situatie heel anders zijn."

Martijn Krabbendam is het daarmee eens: "Toen je Kluivert en later Van Persie en Sneijder zag debuteren, wist je gelijk: die gaan in het Nederlands elftal spelen. Maar die spelers debuteren hier niet meer." Perez vindt dat men niet gelijk moet schrijven over Konadu. "Een kinderhand is ook soms snel gevuld. Omdat hij even het overzicht hield en hem teruglegde op Berghuis, is dat dan klasse of is dat iets dat je mag verwachten van een spits die al langer dan een jaar voetbalt. Nee, ik ga niet mee met je opportunisme, Sinclair."