Perez ziet Ajax zaken op orde hebben: "Dat zie je nu bij PSV"

"Ik vond de eerste drie kwartier wel meer dan het zakelijke dat we tot nu toe gezien hadden", zegt Perez in het ESPN-programma Voetbalpraat over de zege van Ajax. "Het is natuurlijk makkelijk als je veel ruimte krijgt om te voetballen, dat was er ook, maar nu deden ze er ook iets mee."

De analist gaat verder: "De grap is wel: als een team lekker draait, de tactiek in orde is en je kan in je kracht komen, dan wordt het individu ineens ook veel beter. Toen het tactisch niet op orde was, hadden we het over dezelfde spelers die aan het zwemmen waren. Die konden er toen helemaal niks van, want je kwam niet in je sterkte. Je kwam juist in je zwakte. Dat zie je nu bij PSV, die individueel betere spelers hebben. Die spelen nu heel slecht, omdat er niks van klopt."

Wat is volgens Perez lekkerder: koploper of achtervolger zijn? "Het is makkelijker om achtervolger te zijn, want dan heb je in principe niks te verliezen", vindt hij. "Alleen heeft PSV in deze situatie nog steeds veel te verliezen. Het is ronduit belachelijk als ze geen kampioen worden. Ajax heeft the best of both worlds. Niemand verwachtte dat ze kampioen konden worden, nu inmiddels wel, maar het doet niks aan de prestatie af als ze tweede zouden worden."