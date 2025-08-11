Perez ziet 'bloedirritante en theatrale' uitblinker bij Ajax

"Weghorst staat altijd aan", begint Perez in Dit Was Het Weekend. "Als je heel even al die irritante dingen niet meeneemt, dan heeft hij vandaag echt een heel belangrijke rol gehad in dit Ajax. Hij zit overal bovenop en staat constant aan, ook al is het Telstar. Een normaal iemand zou misschien denken: Ach, het zal wel loslopen. Maar Weghorst neemt echt het voortouw."

Volgens Perez was de aanvaller vanaf het eerste fluitsignaal bezig om het vuur in de wedstrijd te brengen. "Ja, hij is bloedirritant en theatraal. Ik weet niet wat hij met dat juichen (Weghorst maakt kruizen met zijn onderarmen, red.) steeds doet… Hij doet het naar alles en iedereen, maar niemand heeft er zin in. De scheidsrechter moest het ook ontgelden. Waar is die regel trouwens gebleven? Dan had Weghorst twee keer geel gehad."

"Maar als je dat even weglaat", besluit Perez, "dan was Weghorst vandaag echt heel belangrijk. Hij maakt ook twee goals, laten we dat niet vergeten."