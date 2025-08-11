TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Lees over het eerste elftal van Ajax

Perez ziet 'bloedirritante en theatrale' uitblinker bij Ajax

Amber
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez is onder de indruk van de manier waarop Wout Weghorst zich presenteerde in Ajax’ seizoensopener tegen SC Telstar (2-0). De spits scoorde twee keer en viel volgens de ESPN-analist op door zijn onvermoeibare inzet.

"Weghorst staat altijd aan", begint Perez in Dit Was Het Weekend. "Als je heel even al die irritante dingen niet meeneemt, dan heeft hij vandaag echt een heel belangrijke rol gehad in dit Ajax. Hij zit overal bovenop en staat constant aan, ook al is het Telstar. Een normaal iemand zou misschien denken: Ach, het zal wel loslopen. Maar Weghorst neemt echt het voortouw."

Volgens Perez was de aanvaller vanaf het eerste fluitsignaal bezig om het vuur in de wedstrijd te brengen. "Ja, hij is bloedirritant en theatraal. Ik weet niet wat hij met dat juichen (Weghorst maakt kruizen met zijn onderarmen, red.) steeds doet… Hij doet het naar alles en iedereen, maar niemand heeft er zin in. De scheidsrechter moest het ook ontgelden. Waar is die regel trouwens gebleven? Dan had Weghorst twee keer geel gehad."

"Maar als je dat even weglaat", besluit Perez, "dan was Weghorst vandaag echt heel belangrijk. Hij maakt ook twee goals, laten we dat niet vergeten."

Kenneth Perez Wout Weghorst
