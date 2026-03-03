Perez ziet duidelijk probleem Ajax: "Het lukt ze gewoon niet"

Kenneth Perez denkt niet dat er sprake is van onwil of gebrek aan besef bij Ajax. Volgens de analist liggen de teleurstellende resultaten aan een gebrek aan kwaliteit bij de ploeg van Fred Grim.

Ajax is nog steeds in gevecht om de tweede plek, maar kent de laatste weken teleurstellende resultaten. Zondag werd er gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. "Het besef is er wel, maar je bent toch niet verplicht om te spelen boven je kunnen? Dit is het. Het lukt ze gewoon niet", oordeelt Perez in Voetbalpraat van ESPN.

Volgens de analist zakte Ajax zondag in Zwolle niet door een nieuwe ondergrens. "Het was wat we in periodes al vaker hebben gezien. De ondergrens in wedstrijden waarin je eigenlijk alles onder controle had, zoals tijdens Go Ahead-thuis en Telstar-uit, was ook behoorlijk. Je ging van een oké niveau naar een niveau waarvan je denkt: waar gaat het over?", stelt hij. "Gisteren was het over negentig minuten lang abominabel."