Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez ziet duidelijk probleem Ajax: "Het lukt ze gewoon niet"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez denkt niet dat er sprake is van onwil of gebrek aan besef bij Ajax. Volgens de analist liggen de teleurstellende resultaten aan een gebrek aan kwaliteit bij de ploeg van Fred Grim. 

Ajax is nog steeds in gevecht om de tweede plek, maar kent de laatste weken teleurstellende resultaten. Zondag werd er gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. "Het besef is er wel, maar je bent toch niet verplicht om te spelen boven je kunnen? Dit is het. Het lukt ze gewoon niet", oordeelt Perez in Voetbalpraat van ESPN

Volgens de analist zakte Ajax zondag in Zwolle niet door een nieuwe ondergrens. "Het was wat we in periodes al vaker hebben gezien. De ondergrens in wedstrijden waarin je eigenlijk alles onder controle had, zoals tijdens Go Ahead-thuis en Telstar-uit, was ook behoorlijk. Je ging van een oké niveau naar een niveau waarvan je denkt: waar gaat het over?", stelt hij. "Gisteren was het over negentig minuten lang abominabel."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hij is niet afgetraind"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Gijp bekritiseert Ajax-aankoop: "Hoe kom je nou bij hem terecht?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties