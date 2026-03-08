Perez ziet lichtpuntje bij Ajax: "Dan blijft er niet zoveel over"

Kenneth Perez ziet dat Ajax té afhankelijk is van Mika Godts. De rest van de ploeg van Fred Grim heeft te weinig creativiteit en gevaar.

Volgens Perez hebben tegenstanders van Ajax een duidelijk plan. "Als jij Godts kan beteugelen, dan heb je al een heel groot deel van Ajax geneutraliseerd", merkt hij op bij ESPN na de nederlaag bij FC Groningen. "Dan komt Ajax niet aan aanvallen toe en krijg je veel ruimtes. Zo kan je Ajax stoppen. Als je Godts weghaalt bij Ajax, dan blijft er niet zoveel over."

De Belgische vleugelaanvaller is dit seizoen de absolute uitblinker bij Ajax en volgens Perez schiet de rest ook tekort. "Natuurlijk heb je Steven Berghuis en andere spelers nog, dus er blijft wel iets over. Maar Godts is heel belangrijk", besluit hij.