Perez ziet minpunt Ajacied: "Je kunt het hem niet kwalijk nemen"

Kenneth Perez denkt niet dat Brian Brobbey nog stappen zal zetten in zijn overzicht. In het programma Dit was het Weekend gaf Kees Kwakman aan dat Brobbey in een kansrijke situatie de bal had moeten afleggen op Kenneth Taylor. Perez vermoedt echter dat de spits zijn teamgenoot simpelweg niet heeft opgemerkt.

"Ajax begon wel aardig, hoor. Met een aantal keer dat ze er goed uitkwamen en Brobbey ook wisten te vinden", vangt Kwakman aan, alvorens in te zoomen op een kans van Ajax, waar Brobbey de bal in de handen van de doelman schiet. "Deze moet hij eigenlijk voorgeven, zeker omdat ze ook wel een klik hebben, Taylor en Brobbey. Taylor vindt Brobbey over het algemeen wat makkelijker, met zijn passing. Aan de andere kant snap ik ook wel dat hij deze schiet, als spits. Zeker omdat hij op zoek is naar goals. Maar kijk, als hij hem hier geeft op Taylor…"

"Maar dit ís toch Brobbey?" reageert Perez. "Het is blind schieten. Ik zou het super verwonderlijk gevonden hebben als Brobbey deze afgespeeld had. Dan had ik echt gedacht: wow", aldus de Deen, die niet gelooft dat Brobbey de rust heeft om in een dergelijke situatie het overzicht te bewaren. "Dus je kunt het hem ook niet kwalijk nemen."