Ajacied valt niet op in Amsterdam: "NIemand herkende die gozer"
Perez ziet opvallende titelkandidaat: "Ten opzichte van Ajax..."

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez is onder de indruk van het spel en de individuele kwaliteiten bij AZ. Tijdens de uitzending van Voetbalpraat op ESPN stak hij maandagavond de loftrompet over de Alkmaarse talenten en de manier waarop zij zich lieten zien in de topper tegen Feyenoord (3-3).

"AZ was in hele grote delen van de wedstrijd de baas tegen Feyenoord", stelt Perez. "Ze speelden stabiel en goed voetbal. Ik vind dat het er goed uitziet bij Feyenoord, maar AZ heeft echt grote delen van de wedstrijd gedicteerd."

Volgens Perez heeft de ploeg van trainer Maarten Martens aangetoond dat het zich kan meten met de top van Nederland. "Het moet die spelers ook het gevoel hebben gegeven dat ze zich kunnen meten met Feyenoord en echt niet voor hen onder doen. Dat moet AZ een boost geven, lijkt me."

Perez is met name enthousiast over het individuele talent dat binnen de selectie van AZ rondloopt. "Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat AZ de meest talentvolle individualisten heeft, ten opzichte van de andere topclubs: Ajax, Feyenoord en PSV", aldus de Deense analist. "Ik tel drie à vier bijzondere talenten: Kees Smit, Mexx Meerdink en Wouter Goes."

Toch plaatst hij ook een kanttekening bij het potentieel. "Het blijft AZ en de stap om elke week te presteren bij Ajax, Feyenoord of PSV is iets anders, maar de voorwaarden die ze hebben… Dat vind ik echt zeer talentvol."

AZ kan volgens Perez moed putten uit het optreden tegen Feyenoord, ondanks het gelijkspel. "AZ was twintig minuten véél beter, toen werd het 1-1 en was Feyenoord véél beter. Het was heel wisselvallig, maar ik denk wel dat ze daar moed uit putten."

Kenneth Perez
