Perez ziet 'perfecte' trainer voor Ajax: "Hartstikke goede keuze"

"Ik ben er vorig jaar geweest, toen Ajax daar speelde. Ze speelden niet alleen Ajax volledig van de mat, maar ook dit jaar, ook in Europa, spelen ze weer altijd aanvallend voetbal", merkt Volkskrant-verslaggever Willem Vissers op bij ESPN. "Ze spelen echt een beetje als Ajax. Knutsen is een interessante man. Hij heeft uitstraling en spreekt goed Engels."

Perez is het eens met zijn tafelgenoot. De trainer heeft ervaring in Europese toernooien en past bij het 'Ajax-DNA'. "Het lijkt mij een hartstikke goede keuze. Het is een trainer die gewend is om het te doen met wat er is en daar op een aanvallende manier een team van te maken."

Volgens Perez is Knutsen bekend met de situatie in Amsterdam. "Ajax zit in een lastige spagaat. Ze moeten spelers verkopen, ze hebben spelers die ze niet kúnnen verkopen en ze moeten het met minder budget doen, ondanks de Champions League-miljoenen."