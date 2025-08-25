Perez ziet probleem: "Bij Ajax ontbeert het aan heel veel dingen"

Kenneth Perez ziet een fundamenteel probleem bij Ajax: het gebrek aan loopvermogen. Na de 2-0 overwinning op Heracles Almelo was de analist bij Dit Was Het Weekend uitgesproken kritisch over het fysieke aspect van het spel van de Amsterdammers.

"Bij Ajax ontbeert het aan heel veel dingen die in het topvoetbal gevraagd worden", aldus Perez. "Voetbal is tegenwoordig lopen. Het is niet meer alleen mooi voetballen, het draait om wie het meeste, het slimste en het hardste kan lopen."

Hij benadrukte dat het loopvermogen bij veel spelers ontbreekt. Alleen Kenneth Taylor kreeg op dat vlak een compliment: "Kenneth Taylor is daarin een van de betere. Hij heeft dat ontwikkeld en kan écht veel lopen. Dat is belangrijk voor een elftal, maar het ontbreekt verder aan alle kanten bij Ajax."

De kritiek van Perez richtte zich vooral op het grotere plaatje. "Ik heb het echt niet over thuiswedstrijden tegen Heracles of Telstar, die win je meestal wel. Maar in Europese wedstrijden of duels tegen betere tegenstanders, ga je dit tekort keihard voelen."