Perez ziet slechts twee kwaliteitsspelers bij Ajax: "Prima speler"
Kenneth Perez is niet erg onder de indruk van de selectie van Ajax. Volgens de analist zijn alleen Mika Godts en Kenneth Taylor van het gewenste niveau.
Ajax is bezig aan een teleurstellend seizoen en volgens Perez is de selectie niet het gewenste niveau. "Godts is een kwaliteitsspeler", stelt hij in Dit Was Het Weekend. "En je hebt Taylor. Onder de juiste omstandigheden is dat gewoon een prima speler. Maar hij is nu nergens."
Vorig seizoen was de middenvelder nog een van de grote uitblinkers bij Ajax en werd hij gelinkt aan meerdere grote clubs. "Hij is geen schim van wat hij geweest is", ziet Perez. "Hij is ook aanvoerder, maar hij lijkt me helemaal niet het type daarvoor. Hij moet gewoon aan de hand van spelen."
